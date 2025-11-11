CoreWeaves Quartalsbericht «hat etwas offengelegt, wovor Anleger schon seit Längerem Sorge haben: operationelles Risiko», schrieben die Analysten der britischen Grossbank Barclays. «Für die junge KI-Infrastrukturbranche ist es das erste Mal, dass so etwas auftritt - und es dürfte Anleger daran erinnern, dass gross angelegte KI-Rechenzentren keine einfachen Bauprojekte sind.»