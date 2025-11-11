Die Aktien von CoreWeave rutschen am Dienstagabend um 14,5 Prozent ab. Rivalen wie Terawulf, Core Scientific und Applied Digital verlieren zwischen 6,5 und gut 13 Prozent.
CoreWeave rechnet für 2025 nur noch mit einem Umsatz zwischen 5,05 und 5,15 Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen zuvor 5,15 bis 5,35 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt hatte. Grund seien Verzögerungen bei einem externen Partner.
CoreWeaves Quartalsbericht «hat etwas offengelegt, wovor Anleger schon seit Längerem Sorge haben: operationelles Risiko», schrieben die Analysten der britischen Grossbank Barclays. «Für die junge KI-Infrastrukturbranche ist es das erste Mal, dass so etwas auftritt - und es dürfte Anleger daran erinnern, dass gross angelegte KI-Rechenzentren keine einfachen Bauprojekte sind.»
(Reuters)