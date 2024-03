Sinkende Zinsen erwartet

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmenden erwartet zudem einen Rückgang der kurz- und langfristigen Zinsen im Laufe des Jahres. Der kurzfristige Zinssatz (SARON) dürfte demnach in drei Monaten bei 1,57 Prozent liegen und auf 12-Monatssicht bei 1,17 Prozent. Die KOF verweist hier darauf, dass die jüngste Zinssenkung durch die SNB noch nicht berücksichtigt ist. Die 10-jährige Bundesobligation (Kassazins) etwa werde in drei Monaten mit 0,9 Prozent rentieren und in einem Jahr mit 1,0 Prozent.