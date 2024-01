Die ehemalige Gouverneurin hatte am Dienstag in New Hampshire die zweite Vorwahl gegen den Favoriten Donald Trump verloren. «Haley muss aufgeben», sagte der Metallmagnat Andy Sabina in der Nacht auf Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Rennen sei eigentlich vorbei, ihre Geldquellen würden versiegen. «Warum sollte man jemanden finanzieren, von dem man weiss, dass sie keine Chance hat?» Der Sender NBC hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, auch der LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman werde ihr kein Geld mehr geben.