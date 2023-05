Pozsar, der am vergangenen Freitag auf einer Konferenz der Federal Reserve Bank of New York ohne in der Veranstaltungsagenda vermerkte Firmen-Zugehörigkeit auftrat, hat die Schweizer Bank verlassen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die es ablehnte, bei der Erörterung privater Informationen identifiziert zu werden.