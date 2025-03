ProSiebenSat.1 verhandelt mit dem Investor General Atlantic (GA) über einen Einstieg. Im Gegenzug würde ProSieben dessen Minderheitsbeteiligungen an der Internet-Holding NuCom - bis auf die Beteiligungen am Vergleichsportal Verivox und dem Online-Parfümhändler Flaconi - sowie die Beteiligung von GA an der Dating-Plattform ParshipMeet übernehmen, wie ProSiebenSat.1 am Mittwochabend mitteilte. Im Zuge dessen könnte GA unter anderem eine Pflichtwandelanleihe sowie Papiere aus dem Eigenbestand des Konzerns erhalten. ProSiebenSat.1 hält zurzeit 2,62 Prozent der eigenen Aktien. Die Anleihe könnte später in ProSieben-Aktien getauscht werden.