Auch andere Konsumgüterhersteller wie Nestle, Unilever oder Procter & Gamble hatten in der Vergangenheit bei hohen Inflationsraten an der Preisschraube gedreht, um Mehrkosten für Rohstoffe an die Verbraucher weiterzureichen. Nach fast drei Jahren mit Preiserhöhungen, die die Lebenshaltungskosten weltweit immer noch nach oben treiben, gehen die Konzerne nun vom Gas. Damit hoffen sie, Käufer zurückzugewinnen, die auf billigere Produkte wie Eigenmarken umgestiegen sind.