«Entspricht nicht dem, was wirklich passiert ist»

In China gibt es seit Monaten wachsenden Unmut gegen die Null-Corona-Politik der Regierung, die sich insbesondere auf vergleichsweise lange, strenge Lockdowns stützt. Am Wochenende erreichten die Proteste eine noch nie gesehene Intensität und weiteten sich auf mehrere Städte aus. Augenzeugen und unbestätigten Video-Aufnahmen zufolge richtete sich die Kritik zum Teil auch gegen Xi wie auch gegen die Kommunistische Partei. Öffentliche Proteste gegen die Regierung und Xi sind selten in China, wo Überwachungsmassnahmen das öffentliche Leben begleiten. Ein Sprecher des Aussenministeriums in Peking erklärte am Montag auf eine Frage nach den Vorgängen: "Was Sie beschrieben haben, entspricht nicht dem, was wirklich passiert ist."