US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erwog zudem den Einsatz der US-Marines zur Unterstützung der Polizei gegen die Demonstranten. «Das @DeptofDefense mobilisiert SOFORT die Nationalgarde, um die Bundespolizei in Los Angeles zu unterstützen. Sollte die Gewalt anhalten, werden auch aktive Marines in Camp Pendleton mobilisiert – sie sind in höchster Alarmbereitschaft», schrieb er auf X. In L.A. protestierten Menschen am zweiten Tag in Folge gegen Razzien der Einwanderungsbehörde, bei denen am Freitag (Ortszeit) 44 Menschen wegen mutmasslichen Verstössen gegen das Einwanderungsgesetz festgenommen wurden.