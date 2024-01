In der russischen Republik Baschkortostan ist es bei der Verurteilung eines Bürgerrechtsaktivisten zu einer der seltenen Proteste gegen die Obrigkeit gekommen. Die Polizei setzte am Mittwoch in der Kleinstadt Bajmak 1380 Kilometer östlich von Moskau Tränengas gegen eine grosse Menschenmenge ein und nahm zahlreiche Teilnehmer der Kundgebung fest, berichteten nichtstaatliche russischsprachige Nachrichtenagenturen. Die Demonstranten wollten Fail Alsynow unterstützen, der wegen Anstiftung zu ethnischem Hass zu vier Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden war.