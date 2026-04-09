Die Regierung verabschiedete PA zufolge vor etwa zwei Wochen mehrere Massnahmen zur Senkung der Kosten, durch den andauernden Krieg waren die dadurch erzielten Preissenkungen jedoch grösstenteils obsolet. «Diese Leute werden nicht einfach aufgeben», sagte ein Sprecher der Proteste demnach. Er forderte ein Treffen mit Vertretern der Proteste und der Regierung.