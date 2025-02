Europa habe zudem die Prioritäten falsch gesetzt, indem es anstatt selbst zu investieren, ausländische Technologien zu niedrigen Kosten einkaufte, um kurzfristige Kosteneinsparungen zu erzielen. «Tech-Überflieger wie OpenAI oder Deepseek entstehen nicht in Europa, sondern in den USA oder in China», sagte Yen weiter.