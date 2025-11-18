Nach Einschätzung des Verwaltungsrats besteht aus heutiger Sicht keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, hatte es damals geheissen. Auch gegen das Dekotierungsverfahren, das die Schweizer Börse SIX eingeleitet habe, werde kein Einspruch erhoben. Diese erfolgt per 14. Januar 2026.