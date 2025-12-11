Bei einem Treffen in Brüssel eröffneten die Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung Euro den Aufruf zur Einreichung von Kandidaturen für die Nachfolge von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Eingereicht werden sollen die Bewerbungen bis Anfang Januar, bei dem nächsten Treffen der Eurogruppe am 19. Januar sollen sie dann diskutiert werden.