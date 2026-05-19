Auf Konten einer Gesellschaft bei der Credit Suisse gingen im ​Frühjahr 2016 rund 7,86 Millionen Dollar vom mosambikanischen Finanzministerium ein. ​Die Mitarbeiterin der Bank soll trotz Hinweisen ​auf eine kriminelle Herkunft der Gelder empfohlen haben, keine Meldung bei der Meldestelle für ‌Geldwäscherei zu erstatten. Stattdessen sei die Geschäftsbeziehung beendet worden, wodurch die verbliebenen Gelder ins Ausland abflossen und damit gewaschen wurden. Die Bank meldete den Verdacht auf Geldwäsche ​der ​Anklageschrift zufolge erst 2019 der ⁠zuständigen Schweizer Behörde, nachdem Details des Skandals in US-Strafverfahren ​ans Licht gekommen waren.