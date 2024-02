Bei der Präsidentschaftswahl 2020 setzte sich der damalige Herausforderer und anschliessende Wahlsieger Joe Biden unter anderem in Georgia gegen Trump durch, allerdings nur sehr knapp. Trump soll versucht haben, im Nachhinein das Ergebnis in Georgia umzudrehen. Insgesamt werden ihm dort 13 Anklagepunkte zur Last gelegt. Trumps Verteidiger hatten für einen Prozessauftakt im Jahr 2026 plädiert. Das wäre lange Zeit nach der nächsten Präsidentenwahl. In den USA wird Anfang November 2024 ein neuer Präsident gewählt. Trump will abermals für die Republikaner antreten.