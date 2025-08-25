Die Staatsanwaltschaft beziffert die Reparaturkosten auf mindestens 60 Millionen Euro. Die Verteidigung argumentiert, Finnland sei nicht zuständig, da die Kabel ausserhalb der finnischen Hoheitsgewässer beschädigt worden seien. Der Vorfall hatte die Nato-Verbündeten im Ostseeraum in hohe Alarmbereitschaft versetzt. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 hat es in der Region bereits eine Reihe von verdächtigen Störungen bei Kabeln und Gaspipelines gegeben.