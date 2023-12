Klägerin in dem am 6. November vor dem Philadelphia Court of Common Pleas begonnenen Verfahren ist die in Pennsylvania lebende Kelly Martel, die ihre Krebserkrankung auf die Verwendung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von Bayer zurückführt. Anhand ihres Falles - der noch am Montag vor die Geschworenen kommen könnte - könnte sich zeigen, ob Bayers jüngste Niederlagen eine Ausnahme waren oder womöglich das Ergebnis einer veränderten Strategie der Klägeranwälte.