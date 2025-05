Gegen 10.35 Uhr fallen die Titel um 1,7 Prozent auf 140,50 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steigt indes um 0,20 Prozent. Allerdings gehörten defensive Immobilienwerte in den vergangenen Wochen generell zu den gesuchten Werten und haben dank der Unsicherheiten am Markt kräftig zugelegt. So auch die PSP-Titel, die zuletzt bis auf 149,40 Franken geklettert waren, was einem Plus seit Jahresbeginn von knapp 16 Prozent entsprach. Mit der Entspannung im Zoll-Streit nahmen Anleger dann Gewinne mit und reduzierten das Jahresplus auf aktuell noch knapp 10 Prozent.