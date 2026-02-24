Dividendenerhöhung und Ausblick

Für die Aktionäre gibt es erneut eine Dividendenerhöhung, nämlich wie im Vorjahr um 5 Rappen auf nun 3,95 Franken. Die Ausschüttungsquote von rund 80 Prozent ist gemäss dem CEO fair. «Wir wollen Kontinuität und Vorhersagbarkeit bieten», sagte er. Theoretisch sei zwar auch eine grössere Erhöhung möglich, PSP wolle aber zunächst an der Gewinnqualität und dem Cashflow arbeiten.