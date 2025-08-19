Der Gewinn ohne Liegenschaftserfolge sank um 5,9 Prozent auf 106,9 Millionen Franken. Die Neubewertungen erreichten 113,4 Millionen Franken - im Vorjahr waren es noch 44,7 Millionen. Unter dem Strich stand daher ein deutlich höherer Reingewinn von 194,3 Millionen, was zum Vorjahr einem Plus von gut 24 Prozent entspricht.