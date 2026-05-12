Der Liegenschaftsertrag von PSP stieg im ersten Quartal um 0,7 Prozent auf 87,5 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Die Leerstandsquote im 10,1 Milliarden Franken schweren Immobilienportfolio lag bei 3,9 Prozent nach 3,5 Prozent Ende 2025. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolg) belief sich auf 74,4 Millionen Franken. Das ist ein minimaler Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 0,3 Prozent.
Der Reingewinn exklusive Liegenschaftserfolge stieg indes klar um 8,4 Prozent auf 54,2 Millionen Franken. Inklusive Neubewertungen stand unter dem Strich ein Reingewinn von 64,8 Millionen, was zum Vorjahr einem Plus von 6,9 Prozent entspricht.
Damit hat PSP die Erwartungen der Analysten beim Reingewinn klar übertroffen, bei der Leerstandsquote indes verfehlt. Die übrigen Kennziffern lagen leicht unter dem Konsens.
Ausblick bestätigt
Am Ausblick hält PSP fest. Trotz den aktuellen weltpolitischen Unsicherheiten erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin eine insgesamt positive Entwicklung des Schweizer Immobilienmarkts. Entsprechend peilt das Unternehmen für 2026 einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von rund 310 Millionen Franken an sowie eine Leerstandsquote von 3,5 Prozent.
(AWP)