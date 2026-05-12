Der Liegenschaftsertrag von PSP stieg im ersten Quartal um 0,7 Prozent auf 87,5 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Die Leerstandsquote im 10,1 Milliarden Franken schweren Immobilienportfolio lag bei 3,9 Prozent nach 3,5 Prozent Ende 2025. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolg) belief sich auf 74,4 Millionen Franken. Das ist ein minimaler Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 0,3 Prozent.