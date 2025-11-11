Der Gewinn (ohne Liegenschaftserfolg) belief sich auf 166,2 Millionen Franken - ein Minus von 2,4 Prozent. Unter dem Strich steht ein Reingewinn von 259,5 Millionen, was einer Steigerung um knapp 15 Prozent entspricht. Der Grund hierfür lag im Wesentlichen in der im Vergleich zum Vorjahr um 52 Millionen höheren Portfolioaufwertung von 113,4 Millionen Franken.