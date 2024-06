Das Rating gelte für die langfristigen und vorrangig unbesicherten Wertpapiere der Immobiliengesellschaft, teilte die Ratingagentur am Montag mit. Die Bestätigung des Ratings reflektiere den anhaltenden Leistungsausweis des Unternehmens PSP Swiss Property, die starken Kreditkennzahlen und den ununterbrochenen Zugang zu den Kapitalmärkten, teilte Moody's weiter mit. Das langfristige A3-Emittentenrating von PSP werde durch die erstklassige Qualität des Portfolios gestützt, das hauptsächlich aus Büroimmobilien bestehe. Die Liegenschaften befänden sich mehrheitlich in zentralen Geschäftsvierteln und anderen erstklassigen Lagen in den wichtigsten Schweizer Städten.