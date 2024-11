Der Liegenschaftsertrag stieg in der Zeit von Januar bis September um 5,8 Prozent auf 262,0 Millionen Franken, wie der zweitgrösste börsengehandelte Schweizer Immobilienkonzern am Dienstag mitteilte. Der Gewinn (ohne Liegenschaftserfolg) belief sich auf 170,3 Millionen Franken - ein Minus von 19,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Unter dem Strich steht ein Reingewinn von 225,9 Millionen, was einer Steigerung um 45,4 Prozent entspricht. Grund dafür ist hauptsächlich eine Portfolioaufwertung um 61,4 Millionen. Das Vorjahresergebnis war noch durch eine Abwertung geprägt.