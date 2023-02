Der Reingewinn fiel hingegen mit 330,0 Millionen Franken um 44,5 Prozent tiefer aus. Geschuldet ist dies vor allem einer gegenüber dem Vorjahr tieferen Portfolioaufwertung von 124,9 Millionen Franken (Vorjahr: 464,9 Mio). Exklusive Liegenschaftserfolge ergab sich dagegen ein Überschuss von 235,7 Millionen Franken, was einem Plus von 6,6 Prozent entspricht. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer Dividende von 3,80 nach 3,75 Franken im Vorjahr kommen.