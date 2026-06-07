Diese Einschätzung wird unter europäischen Diplomaten geteilt. «Der Überfall der Hamas mit mehr als 1200 Toten und mit Verschleppungen israelischer Geiseln war ein Schock, der die Debatte in Israel grundlegend verändert hat», sagt ein Diplomat. «Man ist im israelischen Sicherheitsestablishment seither von dem Konzept abgegangen, das man als 'Rasenmähen' bezeichnet hatte», sagt Asseburg. Zuvor habe es immer wieder Militäraktionen gegeben, um radikal-islamische Gruppen wie die Hamas oder Hisbollah in Gaza oder Libanon zu schwächen, jetzt gehe es darum, sie zu zerschlagen: «Potenzielle und tatsächliche Bedrohungen im gegnerischen Territorium zu zerstören, bevor man davon betroffen wird.» Dies habe man ‌auch nach dem Sturz des syrischen Assad-Regimes im Dezember 2024 gesehen, als Israel fast sofort die gesamte militärische Infrastruktur in Syrien bombardiert habe, um künftige Gefahren abzuwenden.