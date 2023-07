Die PUK ist das schärfste Kontrollinstrument, das dem Parlament zur Verfügung steht und das in der jüngeren Geschichte bislang erst vier mal zum Einsatz kam. "Es wird die Schweiz daran erinnern, dass wir nicht einfach so weitermachen können, als wäre nichts geschehen", sagte Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.