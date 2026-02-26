2025 ging der ​Umsatz um 8,1 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro ‌zurück. Puma führte das insbesondere auf die Restrukturierung zurück. Puma-Chef Arthur Höld hatte unter anderem Ladenhüter von ​den ​Gross- und Einzelhändlern zurückgenommen, ⁠damit die Ware dort nicht ​verramscht wird, was auf ⁠Kosten des Umsatzes geht. Abschreibungen und Ausgaben ‌für das Sparprogramm brockten Puma einen Nettoverlust von 643,6 Millionen Euro ein, nach einem ‌Gewinn von 280,7 Millionen Euro im ​Vorjahr.