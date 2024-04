«Wir sind global die Nummer drei und der Abstand zu den beiden Grösseren schrumpft», sagte Puma-Vorstandschef Arne Freundt der «Welt am Sonntag» (WamS). «In den USA hatten wir ein schwieriges Jahr und sind aktuell die Nummer acht, was so nicht bleiben darf und wird. Die USA sind nicht nur ein sehr wichtiger Markt, amerikanische Sportler und Künstler beeinflussen Menschen auf der ganzen Welt.» Puma habe deshalb in Hollywood ein Design- und Entwicklungszentrum eröffnet.