Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Energieanlagen ‌fortgesetzt ⁠und dabei nach eigenen Angaben auch eine Pumpstation für eine Ölpipeline von Sibirien nach Belarus getroffen. Es ⁠handele sich um die Pumpstation Lasarewo in der Region Kirow, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag auf Telegram mit. In der ‌Nacht sei auch eine Ölraffinerie in der Region Saratow attackiert worden. Dies ‌habe einen Grossbrand ausgelöst. Auf der von Russland ​kontrollierten Halbinsel Krim kündigte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow unterdessen Einschränkungen für den Benzinverkauf an. Einen Grund nannte er nicht. Die Ukraine greift jedoch seit Monaten russische Treibstoffanlagen in der Nähe der Krim an.