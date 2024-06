Nach einem langen Höhenflug ist die Inflation in Grossbritannien auf die Zielmarke der Notenbank gefallen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai zum Vorjahresmonat nur noch um 2,0 Prozent, nach 2,3 Prozent im April, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli 2021. Von Reuters befragte Experten hatten mit der Punktlandung auf dem Zielwert der Bank of England (BoE) gerechnet, die am Donnerstag wieder über den Leitzins entscheidet. In einer Reuters-Umfrage gingen die meisten Ökonomen jüngst davon aus, dass die Notenbank noch stillhalten und bis August mit der Zinswende warten wird.