Der frühere Eigentümer von Domodedowo, Dmitri Kamenschtschik, übernahm den Flughafen in den 1990er-Jahren und investierte Milliarden von Dollar, um ausländische Fluggesellschaften wie Lufthansa und British Airways anzulocken. Dadurch entwickelte er sich zeitweise zum grössten Luftfahrtdrehkreuz Russlands. 2016 wurde er unter Hausarrest gestellt, nachdem die Staatsanwaltschaft dem Tycoon «unsichere Sicherheitsvorkehrungen» im Zusammenhang mit einem Selbstmordattentat am Flughafen im Jahr 2011 vorgeworfen hatte. Die Anklage wurde später fallen gelassen.