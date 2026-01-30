Die gescheiterte Versteigerung eines grossen Moskauer Flughafens verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen der Staat bei der Auffüllung seiner Staatskasse durch die Erlöse steht. Der Versuch des Kremls, seine Anteile am Flughafen Domodedowo, einem der verkehrsreichsten Flughäfen Russlands, zu monetarisieren, scheiterte vorerst.
Der Staat hatte mindestens 132 Milliarden Rubel (1,7 Milliarden US-Dollar) für das Gelände gefordert, was die gesamten Privatisierungserlöse des Vorjahres übertroffen hätte - aber kein einziges qualifiziertes Gebot anzog. Laut lokalen Medienberichten sind Unternehmen mit Verbindungen zu mehreren Milliardären an dem Flughafen interessiert, doch potenzielle Bieter zogen sich angesichts der schwächelnden Leistung und der hohen Verschuldung des Flughafens zurück.
«Mal abgesehen von den rechtlichen Fragen: Wie kann man versuchen, etwas im Wert von 40 Milliarden Rubel für 130 Milliarden zu verkaufen?», fragte Milliardär Oleg Deripaska nach dem gescheiterten Verkauf in einem Telegram-Beitrag. Während russische Medien seine Unternehmen als Interessenten für Domodedowo nannten, hob Deripaska die hohen Kreditkosten und den starken Rubel - beides Folgen der russischen Wirtschaftspolitik als Faktoren hervor, die ein solches Geschäft unattraktiver machten.
Laut einem Bericht der Moskauer Wirtschaftskanzlei Nektorov, Saveliev & Partners beschlagnahmte Russland im Jahr 2025 Vermögenswerte im Rekordwert von 3,12 Billionen Rubel, mehr als das Vierfache des Betrags von 2024. Der Flughafen wurde im vergangenen Sommer beschlagnahmt, nachdem die Behörden erklärt hatten, das strategisch wichtige Objekt stehe unter der Kontrolle von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft und ausländischem Wohnsitz – ein Verstoss gegen russisches Recht.
Die Zahl der Vermögensbeschlagnahmungen ist stark angestiegen, da der Staat angesichts des fast vierjährigen Bestehens von Präsident Wladimir Putins Invasion in der Ukraine versucht, seine Einnahmen zu erhöhen. Russlands Wirtschaft steht am Rande einer Rezession, während einbrechende Energieeinnahmen und gestiegene Kriegsausgaben das Haushaltsdefizit vergrössert haben.
Erlöse aus Privatisierungsverkäufen könnten helfen, die Lücke zu schliessen, doch hohe Kreditkosten und die Schwäche der zivilen Industrie verlangsamen den Verkaufsprozess und drücken die potenziellen Preise. Im Dezember scheiterte die Regierung mit dem Verkauf der zuvor verstaatlichten Raven Russia Group, die fast zwei Millionen Quadratmeter Lagerfläche besitzt, unter anderem in Moskau und St. Petersburg.
Die Auktion blieb erfolglos. Der geforderte Preis von 90 Milliarden Rubel beschränkte den Kreis potenzieller Käufer. Der Verkauf von Yuzhuralzoloto, einem der grössten Goldproduzenten des Landes, der letztes Jahr verstaatlicht wurde, verzögerte sich aufgrund der komplexen Konzernstruktur und des Besitzes von Randaktivitäten, darunter auch im Agrarsektor, wie die russische Wirtschaftszeitung RBC unter Berufung auf den stellvertretenden Finanzminister Alexei Moissejew berichtete.
In einem zweiten Anlauf schliesslich gelang der Verkauf von Domodedowo. Am 29. Januar kaufte Perspektiva - ein Unternehmen, das mit Russlands grösstem Flughafen Scheremetjewo verbunden ist - Domodedowo für 66 Milliarden Rubel, wie RBC unter Berufung auf zwei mit dem Ergebnis vertraute, aber nicht namentlich genannte Personen berichtete. Der Verkaufspreis entsprich nur etwa der Hälfte des von der Regierung angestrebten Startpreises.
Der frühere Eigentümer von Domodedowo, Dmitri Kamenschtschik, übernahm den Flughafen in den 1990er-Jahren und investierte Milliarden von Dollar, um ausländische Fluggesellschaften wie Lufthansa und British Airways anzulocken. Dadurch entwickelte er sich zeitweise zum grössten Luftfahrtdrehkreuz Russlands. 2016 wurde er unter Hausarrest gestellt, nachdem die Staatsanwaltschaft dem Tycoon «unsichere Sicherheitsvorkehrungen» im Zusammenhang mit einem Selbstmordattentat am Flughafen im Jahr 2011 vorgeworfen hatte. Die Anklage wurde später fallen gelassen.
Der Flughafen war 2024 der drittgrösste Moskauer und der viertgrösste in ganz Russland mit 15,6 Millionen Passagieren. Russlands Invasion in der Ukraine 2022 beeinträchtigte den Betrieb, da viele Fluggesellschaften aufgrund internationaler Sanktionen ihre Flüge in das Land einstellten. Der Flughafen ist zudem mit über 75 Milliarden Rubel verschuldet.
Angesichts der zahlreichen Vermögensenteignungen steht Russlands Regierung vor einem weiteren Dilemma. «Man kann sie nicht einfach an jeden verkaufen; die Käufer müssen loyal und kompetent in der Unternehmensführung sein», sagte Alyona Vandysheva, Leiterin von Transparency International Russland. Gleichzeitig befürchteten potenziell kompetente Käufer, dass ihre Eigentumsrechte künftig angefochten werden könnten, so Vandysheva.
Dennoch dürften die Enteignungen weitergehen, meint Alexandra Prokopenko, Mitarbeiterin der Carnegie Endowment for International Peace. «Der Krieg schafft ein sehr günstiges Umfeld für Vermögensverschiebungen», sagte sie.
(Bloomberg/cash)