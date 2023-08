Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt den Tod des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau bestätigt. Putin kondolierte am Donnerstag in einer Fernsehansprache Prigoschins Familie und würdigte ihn als talentierten Geschäftsmann. Zur Ursache des Absturzes am Vortag sagte Putin, es müssten die Ermittlungen abgewartet werden. Diese würden Zeit in Anspruch nehmen. Es war das erste Mal, dass sich Putin zum Absturz äusserte. Die Ukraine hat jede Verwicklung bestritten. Putin und Prigoschin hatten sich nach dessen Aufstand im Juni offen zerstritten.