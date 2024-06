Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Russland im September besucht und dabei Putin im Fernen Osten getroffen. Kurz darauf nahm Putin eine Gegeneinladung Kims nach Nordkorea an. In Verbindung mit der nun konkret geplanten Reise soll Putin auch Vietnam besuchen, wie die Zeitung weiter berichtet. Dies könne noch im Juni sein, sehr wahrscheinlich unmittelbar nach dem Besuch in Nordkorea. Das russische Präsidialamt hat die Reise noch nicht bestätigt. Putin hat Nordkorea bisher erst einmal besucht: Im Jahr 2000 reiste er kurz nach Beginn seiner ersten Präsidentschaft in das ostasiatische Land, als dort noch Kims Vater Kim Jong Il an der Macht war.