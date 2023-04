Nach Angaben des Kremls nahm Putin an einer militärischen Kommandositzung im besetzten Teil der südukrainischem Region Cherson teil. Kommandeure der Luftlandetruppen und der Armeegruppe "Dnjepr" sowie andere hochrangige Offiziere hätten Putin über die Lage in den von Russland annektierten südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja informiert. Zudem habe Putin das Hauptquartier der Nationalgarde in der ostukrainischen Region Luhansk im Donbass besucht, die wie auch die Region Donezk ebenfalls im vergangenen Jahr von Russland annektiert wurde. Die Regierung in Moskau hat als ein Hauptziel ihrer Invasion die komplette Eroberung von Luhansk und Donezk in der Industrie-Region Donbass im Osten der Ukraine genannt.