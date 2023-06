Vor Putins TV-Auftritt hatte Prigoschin am Montagnachmittag via Telegram erklärt, er habe nicht vorgehabt, mit dem Marsch seiner Soldaten auf Moskau die russische Regierung zu stürzen. Die Aktion sei vielmehr ein Protest gegen eine schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine gewesen. Der Wagner-Chef forderte die Absetzung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Zudem prangerte er Korruption, Betrug und Bürokratie an.