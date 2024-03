Finnland war im vergangenen Jahr der Nato beigetreten, kürzlich folgte auch die Aufnahme Schwedens in das westliche Verteidigungsbündnis. Die beiden nordeuropäischen Länder hatten sich nach jahrzehntelanger militärischer Neutralität zu einem Beitritt entschlossen, nachdem Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Die Nato-Grenze rückte durch die Norderweiterung näher an Russland heran, was Moskau als Bedrohung wertet.