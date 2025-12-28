Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump am Sonntag ‌setzt Russland seine ‌Angriffe fort und droht mit einer Fortsetzung des Krieges. Trump will Selenskyj am Sonntagabend europäischer Zeit in Florida empfangen, um Wege zur Beendigung des Krieges zu beraten, den Putin vor fast ​vier Jahren mit einer umfassenden Invasion begonnen hatte. Knackpunkte sind ‌unter anderem die russischen Forderungen nach der ‌Einverleibung des gesamten Donbass im Osten der Ukraine und die Übernahme des AKW Saporischschja.