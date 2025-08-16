«Genau so, wie Moskau es wollte»

Der grösste Erfolg für Putin betrifft aber den Ukraine-Krieg. Er überzeugte Trump offenbar, von der bisherigen Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand abzurücken. Stattdessen soll nun direkt über eine Friedenslösung verhandelt werden – eine Position, die Moskau seit langem vertritt. Zuvor hatten die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten mit Unterstützung der USA auf einem Waffenstillstand als Vorbedingung bestanden. Mutmasslich aus gutem Grund, denn bei Kriegen lässt sich ein Waffenstillstand mit wenigen Grundregeln als Zwischenlösung meist leichter vereinbaren als der Gesamtkonflikt mit deutlich mehr Aspekten. «Die Position des US-Präsidenten hat sich nach den Gesprächen mit Putin geändert», kommentierte dies die russische Fernsehmoderatorin Olga Skabejewa. «Die Diskussion wird sich nun nicht auf einen Waffenstillstand, sondern auf das Ende des Krieges konzentrieren. Und auf eine neue Weltordnung. Genau so, wie Moskau es wollte.»