Putin habe erneut sein aufrichtiges Beileid für die Familien der Opfer ausgedrückt und den Verletzten eine schnelle Genesung gewünscht, so der Kreml. In dem Gespräch sei zudem erklärt worden, dass das Flugzeug wiederholt versucht habe, planmässig in Grosny zu landen. Zu diesem Zeitpunkt sei aber die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien und andere Städte in russischen Kaukasus-Gebieten von ukrainischen Drohnen attackiert worden und die russische Luftabwehr im Einsatz gewesen.