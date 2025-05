Nach einem zweistündigen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche kündigte Putin seine Bereitschaft an, mit der Ukraine an einem Memorandum zu arbeiten. Dieses soll den Rahmen für ein Friedensabkommen festlegen, einschliesslich des Zeitpunkts einer Waffenruhe. Russland arbeitet derzeit an seiner Version des Memorandums, hat jedoch keinen Zeitplan für dessen Fertigstellung genannt. Trump hat Putin zuletzt ungewöhnlich scharf kritisiert und gewarnt, der russische Präsident «spielt mit dem Feuer».