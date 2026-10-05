UniCredit hatte im Mai eine unverbindliche Vereinbarung über den Teilverkauf mit einem etablierten privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet. Das Institut plant, sein Russlandgeschäft in zwei Teile aufzuspalten. Es will die volle Kontrolle ‌über den Zahlungsverkehrsbereich zur Abwicklung internationaler Zahlungen für nicht sanktionierte Firmenkunden behalten, während der nicht namentlich genannte Käufer aus den Emiraten den Rest übernehmen soll. Das ​Mailänder Geldhaus rechnet bei dem Geschäft nach vorherigen Angaben mit einer ​Ertragsbelastung von 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro. ​Angaben zum Transaktionswert wurden nicht gemacht. UniCredit geht davon aus, das Geschäft in der ersten ‌Hälfte des Jahres 2027 abzuschliessen, sofern die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.