Die Regierung in Moskau veröffentlichte am Sonntag ein von ihm unterzeichnetes Dekret, mit dem die routinemässige Erfassung der Rekruten im Frühjahr gestartet wird. Demnach sind 150.000 Bürger zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Eine zweite Einberufungskampagne erfolgt später im Jahr. Grundsätzlich müssen alle Russen ab dem 18. Geburtstag einen einjährigen Militärdienst oder eine gleichwertige Ausbildung während der Hochschulbildung absolvieren. Vergangenes Jahr wurde das Höchstalter für die Einberufung von 27 auf 30 Jahre erhöht.