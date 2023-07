Prigoschin hatte die Rebellion angeführt und seine Truppen auf den von ihm so bezeichneten "Marsch der Gerechtigkeit" gen Moskau geschickt. Sie übernahmen die Kontrolle im südrussischen Rostow am Don, wo das russische Militär sein Hauptquartier für den Krieg in der Ukraine hat. Einige hundert Kilometer vor der russischen Hauptstadt brach er die Meuterei ab. Als Vermittler in dem Konflikt trat der Präsident von Belarus auf, Putins Verbündeter Alexander Lukaschenko. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die Prigoschin Straffreiheit und den Gang ins Exil nach Belarus einräumte. Den Wagner-Söldnern bot die russische Führung an, nach Belarus zu gehen, sich den regulären Streitkräften anzuschliessen oder sich ins Privatleben zurückzuziehen.