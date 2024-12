«Und jetzt, an der Schwelle zum neuen Jahr, denken wir an die Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass alles gut wird und wir nur vorwärts gehen werden. Wir sind uns sicher, dass das Schicksal Russlands, das Wohlergehen seiner Bürger, für uns das Allerwichtigste war, ist und sein wird», sagt Putin in seiner Neujahresansprache.