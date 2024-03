Stiller Protest

Erste Wahllokale hatten am Freitag geöffnet, die letzten am Sonntagabend geschlossen. Dabei kam es im In- und Ausland vereinzelt zu Protesten. Am Sonntagmittag bildeten sich in manchen Städten Warteschlangen. Anhänger des in Lagerhaft gestorbenen Nawalny hatten dazu aufgerufen, in Russlands unterschiedlichen Zeitzonen jeweils um 12.00 Uhr wählen zu gehen und damit ein unverfängliches Protestzeichen zu setzen. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info zählte landesweit 47 Festnahmen im Zusammenhang mit der Wahl. Die Behörden hatten vor Protesten gewarnt und mit einem harten Durchgreifen gedroht.