«Das ist nur weitere Propaganda des Kreml»

Putin hatte dagegen am Wochenende eine Verbindung zur Ukraine gezogen. Auf den IS ging er nicht ein. Nach Angaben der russischen Behörden versuchten die Täter, sich in die Ukraine abzusetzen, wo sie über Kontakte verfügt haben sollen. Nach der US-Erklärung zum IS schrieb die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, in der Zeitung «Komsomolskaja Prawda», die USA verbreiteten das Schreckgespenst des IS, um von ihren «Mündeln» in Kiew abzulenken. Der Sprecher des US-Präsidialamts, John Kirby, wies am Montag die von Russland vorgetragene Möglichkeit von Verbindungen zur Ukraine zurück. «Das ist nur weitere Propaganda des Kreml», sagte er. Die Regierung Kiew hat jede Verwicklung zurückgewiesen.