Es ist die bisher grösste Vermögensbeschlagnahme in einer Welle von solchen Verstaatlichungen, so «The Moscow Times». Der Gründer des Schweinefleisch- und Zuckerkonzerns Rusagro war unter den reichsten russischen Geschäftsleuten 2026 auf Platz 47 der «Forbes»-Liste. Seit März letzten Jahres sitzt er in Untersuchungshaft. Jetzt ist er nicht nur seine Freiheit los, sondern auch sein ganzes Geld.