Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund der Bemühungen der USA um ein Ende der Kämpfe in der Ukraine eine einseitige Feuerpause zu Ostern angekündigt. «Ich ordne einen Stopp aller militärischen Aktivitäten für diesen Zeitraum an», sagte Präsident Wladimir Putin am Samstag bei einem Treffen mit seinem Militärchef Waleri Gerassimow im Kreml. «Wir gehen davon aus, dass die Ukraine unserem Beispiel folgen wird», fügte Putin hinzu. Die Handlungen der Ukraine während der Waffenruhe würden zeigen, ob das Land zu einer friedlichen Lösung bereit sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich zunächst nicht direkt zu der Feuerpause. Er sagte aber, russische Drohnen am ukrainischen Himmel zeigten die wahre Einstellung der Regierung in Moskau zu Ostern und zum Leben der Menschen.