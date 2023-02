Russlands Präsident Wladimir Putin sagt dem staatlich kontrollierten Energiekonzern Gazprom trotz der westlichen Sanktionen eine glänzende Zukunft voraus. "Trotz direkter Versuche von außen, die Entwicklung von Gazprom zu behindern und einzuschränken, schreitet Gazprom voran und lanciert neue Projekte", sagte Putin per Videoschalte dem Vorstandsvorsitzenden Alexej Miller. "In den vergangenen 30 Jahren hat sich der weltweite Gasverbrauch fast verdoppelt, und in den nächsten 20 Jahren wird er nach Expertenschätzungen um mindestens weitere 20 Prozent, vielleicht sogar mehr, steigen." Mehr als die Hälfte des Anstiegs werde auf die Länder der asiatisch-pazifischen Region entfallen, allen voran auf die Volksrepublik China.